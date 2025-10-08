QUALIDADE DO JOGO

Preocupada com a má qualidade do futebol jogado na Copa de 1990 na Itália, a Internacional Board, órgão da FIFA que estabelece as regras do futebol, deu um "chega pra lá" no conservadorismo. Alterou a lei do impedimento, considerando que o atacante na mesma linha do defensor está em condições de jogo. A partir de 1992, os goleiros não puderam mais segurar com as mãos as bolas recuadas, pondo fim no irritante expediente da "cera" ou retenção de jogo. Quem não gostou dessa última alteração foi o goleiro do Tiradentes, Tarcísio Abelha, o “rei da cera" no futebol cearense.

ONTEM E HOJE

Pelo o aumento de força e velocidade no futebol, volantes e laterais passaram a correr dobrado nas transições. Se no passado o jogador corria 7 quilômetros por partida, hoje, isso dobrou para 14. Foi-se, também, o tempo em que centroavante "jogava parado". É bom lembrar que os salários mais do que quintuplicaram.