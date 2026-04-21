Misturação 2

O ENROLA - Comida para evitar revoltas e espetáculo para distrair a plebe: o velho ato de governar com pão e circo. Quando o pão é pouco, o povo começa a se sentir enrolado.

DANÇA - Bella Gutmann, treinador húngaro, trouxe Zizinho, já com 37 anos, para ser cérebro do São Paulo campeão de 1957. Foi influência para Vicente Feola, funcionário do tricolor paulista, campeão mundial como técnico da Seleção do Brasil em 1958. Além de treinador, Gutmann era professor de dança. Tudo a ver, futebol é baile e combate.

DIGITAIS - Não há relevância maior no futebol dos últimos 50 anos do que a Holanda de 1974. Tudo que vemos hoje no mais alto nível do futebol tem as digitais de Rinus Michels e Cruyff.

APELIDOS - Os apelidos, muitas vezes, falam mais sobre as pessoas do que a própria identidade. Podem atrapalhar, mas ajudar, também. Tim dificilmente faria sucesso como Sebastião Maia. Craques como Pelé, Zico e Fenômeno jamais aconteceriam como Nascimento, Coimbra e Nazário.

OLHA AÍ - Acessar as redes sociais por cinco horas ou mais por dia dobra o risco de depressão. Em apenas 10 minutos, a IA já começa a enfraquecer seu raciocínio. Eu, hein?

SOFRER - Não existe coisa pior no futebol do que essa história de um time "saber sofrer". O nome disso é masoquismo.

CADÊNCIA - Concordo que o futebol não tem mais a doce cadência de outrora. Mas a velocidade que ganhou não o tornou menos fascinante aos nossos olhos.

NINGUÉM VOLTA - Nunca voltes ao lugar onde já foste feliz. Por muito que o coração diga, não faças o que ele diz. Nunca mais voltes à casa onde ardestes de paixão. Só encontrarás erva rasa por entre lajes do chão. "Regras da Sensatez". Rui Veloso. Compositor e cantor português.

FRASE - "O medo do desconhecido é maior do que a esperaça no futuro". WB.