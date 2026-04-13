MIRITELLO LEVA O FORTALEZA À IMPORTANTE VITÓRIA
Confira a coluna desta segunda (13) do comentarista Wilton Bezerra
O Fortaleza fez a coisa certa durante 20 minutos.
Subiu as linhas, embaraçou a defesa contrária e foi criando e perdendo chances de abrir a contagem.
Por sorte, não leva um gol do São Bernardo. Pedro Victor finaliza duas vezes e numa delas a bola toca na trave.
Aí, o Fortaleza diminuiu o ritmo e a pressão na saída de bola do adversário.
Faltou uma conexão mais consistente entre os setores, uma aproximação maior dos jogadores.
Para o segundo tempo, a mesma coisa. Perdeu duas chances de marcar, com Luiz Fernando.
Com isso, abriu a possibilidade para um acidente. Isto é, tomar um gol de um adversário tão frágil.
Após Miritello (entrou no Lucas Emanuel) quase marcar, de cabeça, e Mucuri e Ryan finalizarem com perigo, quase Daniel Amorim abre a contagem para o São Bernardo.
Carpini lançou mão de Ronald, Paula Baya e Prior, como que apostando na boa sorte de quem entrou.
Aos 42, Paulo Baya cruzou e Mireiello desencabulou, marcando o seu primeiro gol pelo Fortaleza.
O momento não podia ter sido mais feliz.
Uma vitória para sossegar uma torcida que anda irada.