MIRITELLO LEVA O FORTALEZA À IMPORTANTE VITÓRIA

O Fortaleza fez a coisa certa durante 20 minutos.

Subiu as linhas, embaraçou a defesa contrária e foi criando e perdendo chances de abrir a contagem.

Por sorte, não leva um gol do São Bernardo. Pedro Victor finaliza duas vezes e numa delas a bola toca na trave.

Aí, o Fortaleza diminuiu o ritmo e a pressão na saída de bola do adversário.

Faltou uma conexão mais consistente entre os setores, uma aproximação maior dos jogadores.

Para o segundo tempo, a mesma coisa. Perdeu duas chances de marcar, com Luiz Fernando.

Com isso, abriu a possibilidade para um acidente. Isto é, tomar um gol de um adversário tão frágil.

Após Miritello (entrou no Lucas Emanuel) quase marcar, de cabeça, e Mucuri e Ryan finalizarem com perigo, quase Daniel Amorim abre a contagem para o São Bernardo.

Carpini lançou mão de Ronald, Paula Baya e Prior, como que apostando na boa sorte de quem entrou.

Aos 42, Paulo Baya cruzou e Mireiello desencabulou, marcando o seu primeiro gol pelo Fortaleza.

O momento não podia ter sido mais feliz.

Uma vitória para sossegar uma torcida que anda irada.