Leão vence com sobras

Com fogo pelas narinas, o Fortaleza foi logo marcando, com Romero.

Marcou, pressionou o Bahia e, depois, desacelerou.

Todo mundo está careca de saber que, para ficar nos trinques, a ideia de jogo do Vojvoda atrela posse de bola à velocidade.

Mantivesse o ritmo inicial, os baianos teriam que pedir ajuda aos santos e orixás.

O time do Bahia é bem pior do que o do ano passado.

O Leão fez o segundo, com Moisés, o destaque do primeiro tempo, e encerrou o primeiro expediente.

Para o segundo tempo, Guto fez entrar Mateus Bahia, levou Luiz Henrique para o meio-campo e colocou Raí, para dar mais velocidade ao time.

Mais do que isso: o Bahia conseguiu diminuir, com Rodallega, aos dois minutos.

Avançou mais as linhas, abandonou a marcha lenta do primeiro tempo, mas deixou muito espaço para o Fortaleza não utilizar bem nos contra-ataques.

Chances foram perdidas por Robson e De Pietri.

Mesmo que as modificações feitas tenham sido compatíveis( Vargas, Robson e De Pietri), o terceiro gol tricolor só veio aos 46 minutos.

Após alguns resultados bisonhos, a vitória contra o Bahia veio em boa hora.