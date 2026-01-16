Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Leão goleia o 'Quixinha'

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta sexta-feira (16)

Escrito por
Wilton Bezerra producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:12)
Wilton Bezerra
Legenda: Lucca Prior, Pochettino e Kayke comemoram gol do Fortaleza
Foto: Kid Júnior/SVM

Esse Fortaleza 4 Quixadá 0 teve script idêntico à maioria dos jogos entre grandes e pequenos. 

No melhor estilo Golias X Davi, foi jogo de um time só, o Fortaleza.

E para facilitar ainda mais a vida do leão, os dois gols assinalados no primeiro tempo contaram com a contribuição da defesa quixadaense.

Samuel marcou contra, logo no início, e Pochettino se valeu de uma rebatida errada da zaga para assinalar o segundo gol.

Na fase final, com as entradas de Luca Prior, Moisés e Kayke, o Fortaleza ganhou mais desenvoltura.

Kayke fez um belo gol (o terceiro) e Pochettino fechou a conta, marcando o quarto.

Pochettino, além dos gols, teve excelente desempenho. 

Crispim, principalmente no primeiro tempo, fez um bom jogo.

O tricolor assumiu a ponta no seu grupo.

 

