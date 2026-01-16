Leão goleia o 'Quixinha'

Esse Fortaleza 4 Quixadá 0 teve script idêntico à maioria dos jogos entre grandes e pequenos.

No melhor estilo Golias X Davi, foi jogo de um time só, o Fortaleza.

E para facilitar ainda mais a vida do leão, os dois gols assinalados no primeiro tempo contaram com a contribuição da defesa quixadaense.

Samuel marcou contra, logo no início, e Pochettino se valeu de uma rebatida errada da zaga para assinalar o segundo gol.

Na fase final, com as entradas de Luca Prior, Moisés e Kayke, o Fortaleza ganhou mais desenvoltura.

Kayke fez um belo gol (o terceiro) e Pochettino fechou a conta, marcando o quarto.

Pochettino, além dos gols, teve excelente desempenho.

Crispim, principalmente no primeiro tempo, fez um bom jogo.

O tricolor assumiu a ponta no seu grupo.