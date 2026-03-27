Lamentações de um comentarista

Até onde nossa vista alcança, dá para perceber que falta humanidade.

Quase nada para se aplaudir. Muito menos o que levar a sério.

Só se fala em relacionamento abusivo. Esforço para engolir a raiva.

Sem freios, quando o assunto é escândalo. Nada mais parece absurdo.

Nenhuma memória carinhosa para se guardar.

Há quem discorde que as coisas pioraram neste mundo de exterminados e exterminadores.

Os crimes continuam a ser praticados pelos mesmos motivos.

Não me venham enfiar a palavra satisfação, quando as estatísticas se referem à inflação, corrupção, incompetência, qualidade de vida, saúde e segurança.

Nem tentem vir com esse papo de "país melhor". Conversa de boi com sono.

Olha a faca!

Fica calmo, foi só uma "sugesta". Para espalhar o sangue.