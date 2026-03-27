Lamentações de um comentarista
Leia a coluna de Wilton Bezerra
Até onde nossa vista alcança, dá para perceber que falta humanidade.
Quase nada para se aplaudir. Muito menos o que levar a sério.
Só se fala em relacionamento abusivo. Esforço para engolir a raiva.
Sem freios, quando o assunto é escândalo. Nada mais parece absurdo.
Nenhuma memória carinhosa para se guardar.
Há quem discorde que as coisas pioraram neste mundo de exterminados e exterminadores.
Os crimes continuam a ser praticados pelos mesmos motivos.
Não me venham enfiar a palavra satisfação, quando as estatísticas se referem à inflação, corrupção, incompetência, qualidade de vida, saúde e segurança.
Nem tentem vir com esse papo de "país melhor". Conversa de boi com sono.
Olha a faca!
Fica calmo, foi só uma "sugesta". Para espalhar o sangue.