Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta quarta-feira (5)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 5 de agosto de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (5) reúne partidas da Copa do Brasil, da Leagues Cup, da Copa Centro-Americana da Concacaf, do Campeonato Argentino e amistosos internacionais. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.
Amistosos de Clubes
8h | K-League Stars x Manchester City | ESPN
Campeonato Argentino
19h | Boca Juniors x Estudiantes | ESPN e Disney+
Copa do Brasil
19h | Cruzeiro x Chapecoense | sportv e Premiere
19h30 | Grêmio x Mirassol | Prime Video
21h30 | Fluminense x Vasco | Globo, sportv, Premiere e ge tv
21h30 | Fortaleza x Palmeiras | Globo, sportv, sportv 2, Premiere 2 e Prime Video
Leagues Cup
20h30 | Monterrey x Orlando City | Apple TV
20h30 | Inter Miami x Atlético San Luis | Apple TV
21h30 | FC Dallas x Querétaro | Apple TV
21h30 | Nashville SC x León | Apple TV
23h | Toluca x Seattle Sounders | Apple TV
23h30 | Los Angeles FC x Guadalajara Chivas | Apple TV
Copa Centro-Americana da Concacaf
21h | UMECIT x CD Olimpia | Disney+
23h | Deportivo Saprissa x Alianza FC | Disney+
23h | Alianza x CS Herediano | Disney+