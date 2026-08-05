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Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta quarta-feira (5)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 5 de agosto de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Wilton Bezerra
Legenda: Equipes jogam pela Copa do Brasil
Foto: Pedro Zacchi/Agência Mirassol

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (5) reúne partidas da Copa do Brasil, da Leagues Cup, da Copa Centro-Americana da Concacaf, do Campeonato Argentino e amistosos internacionais. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.

Amistosos de Clubes

8h | K-League Stars x Manchester City | ESPN

Campeonato Argentino

19h | Boca Juniors x Estudiantes | ESPN e Disney+

Copa do Brasil

19h | Cruzeiro x Chapecoense | sportv e Premiere
19h30 | Grêmio x Mirassol | Prime Video
21h30 | Fluminense x Vasco | Globo, sportv, Premiere e ge tv
21h30 | Fortaleza x Palmeiras | Globo, sportv, sportv 2, Premiere 2 e Prime Video

Leagues Cup

20h30 | Monterrey x Orlando City | Apple TV
20h30 | Inter Miami x Atlético San Luis | Apple TV
21h30 | FC Dallas x Querétaro | Apple TV
21h30 | Nashville SC x León | Apple TV
23h | Toluca x Seattle Sounders | Apple TV
23h30 | Los Angeles FC x Guadalajara Chivas | Apple TV

Copa Centro-Americana da Concacaf

21h | UMECIT x CD Olimpia | Disney+
23h | Deportivo Saprissa x Alianza FC | Disney+
23h | Alianza x CS Herediano | Disney+

 

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