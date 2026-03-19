Jogar é mover

Fortaleza e Ceará não conseguem jogar um bom futebol.

Mesmo contra adversários de baixa qualidade, faltam melhores ideias de jogo.

Fico a imaginar que um "jogo de posições" poderia, de forma simples, clarear mais as ações.

Jogadores buscando mais mobilidade, se agrupando em zonas de ataque.

Troca de passes aliada à posse de bola consequente.

Uma ocupação racional dos espaços, fugindo da forma estática.

Acho que Fortaleza e Ceará têm sido meio "ortodoxos" e previsíveis.

Confesso minha preguiça em acompanhar esse "quadradismo" do futebol jogado por tricolores e alvinegros.

Por isso mesmo, não captei no rosto de Carpini e Mozart uma expressão de satisfeitos.

Mas, a bola está com os treinadores. Eles que encontrem as melhores soluções.

O torcedor não absorve bem essa história de que o time só está "dando para os gastos".