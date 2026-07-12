Jogador argentino inspirou a Fifa a criar os cartões amarelo e vermelho
Um desentendimento na Copa de 1966 levou à nova regra a partir do Mundial seguinte
O jogador argentino Rattin, falecido na semana passada, recusou-se a sair de campo, depois de expulso.
Foi na Copa de 1966, no jogo Argentina x Inglaterra, quando Rattin alegou que não entendeu o que disse o juiz alemão Rudolf Kreitlein (que não falava espanhol).
Depois de permanecer dez minutos em campo, após a expulsão, Rattin ainda sentou no tapete vermelho reservado à rainha.
Foi aí que a Fifa resolveu criar o cartão vermelho para indicar a expulsão, além do amarelo para advertência.
BELA PAISAGEM
A Noruega entrou na Copa do Mundo de 2026 como uma paisagem.
Jogou um futebol surpreendente, despachou o Brasil e o seu artilheiro Haaland tornou-se uma sensação.
Saiu da competição mostrando que não pode mais ser olhada apenas como uma curiosidade.
A FRASE
"Para a história de um jogador, é mais importante ficar no coração das pessoas do que ganhar uma Copa do Mundo". Platini.