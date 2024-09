João Ricardo garante empate

O leão foi a campo com a cabeça voltada para o compromisso contra o Corinthians pela Sul-Americana.

Vojvoda manteve João Ricardo no gol (sábia decisão) e mudou o restante do time.

E teve de "agrado" jogar numa grama sintética que ajudou o dono da casa. Moisés abriu a contagem para o Fortaleza, com um golaço. Canobbio empatou para o Athletico, bem ligeirinho.

Depois disso, o tricolor cearense fez um jogo de resistência, para arrancar o

empate. Além do esforço geral da equipe, o Fortaleza contou, mais uma vez, com grande atuação de João Ricardo.

Foram incontáveis as defesas do goleiro tricolor. Cuello e Canobbio tiveram as mais claras oportunidades do jogo. No final, um empate que representou um bom resultado.

Fortaleza dormiu com a vice liderança. Em resumo, foi isso.