Idas e Vindas
Leia a coluna de Wilton Bezerra desta segunda-feira (5)
Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:09)
Daqui a pouco, Fortaleza e Ceará voltarão a cruzar o País, entrar em aviões. Desta feita, para jogar pela série B do campeonato brasileiro.
Os dois bem juntinhos e encabulados.
Não adianta esconder o gosto amargo de tomar parte, mais uma vez, da segunda divisão.
O que nos leva a indagar o porquê desse movimento de avanço e retrocesso na mais importante competição do País.
Num tempo, rola-se a pedra morro acima para, logo em seguida, lutar contra a pedra morro abaixo.
Os conformistas sugerem que é esse o nosso destino, dadas as condições geográficas e econômicas.
Só que, Marcelo Paz e equipe modularam o Fortaleza para brilhar intensamente, por quatro anos, mostrando que essa justificativa ficou um tanto quanto ultrapassada.
Seria a incapacidade absoluta de manter as forças da continuidade de uma gestão?
Ou o nó górdio da questão estaria numa "contaminação" pelas práticas do atraso?
Os sinais de problemas internos afloraram no Fortaleza já na temporada passada.
