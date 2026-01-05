Idas e Vindas

Daqui a pouco, Fortaleza e Ceará voltarão a cruzar o País, entrar em aviões. Desta feita, para jogar pela série B do campeonato brasileiro.

Os dois bem juntinhos e encabulados.

Não adianta esconder o gosto amargo de tomar parte, mais uma vez, da segunda divisão.

O que nos leva a indagar o porquê desse movimento de avanço e retrocesso na mais importante competição do País.

Num tempo, rola-se a pedra morro acima para, logo em seguida, lutar contra a pedra morro abaixo.

Os conformistas sugerem que é esse o nosso destino, dadas as condições geográficas e econômicas.

Só que, Marcelo Paz e equipe modularam o Fortaleza para brilhar intensamente, por quatro anos, mostrando que essa justificativa ficou um tanto quanto ultrapassada.

Seria a incapacidade absoluta de manter as forças da continuidade de uma gestão?

Ou o nó górdio da questão estaria numa "contaminação" pelas práticas do atraso?