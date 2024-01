Grandes e Pequenos

Reputo o melhor momento do campeonato cearense, quando a Federação Cearense fez valer a ideia de interiorizar o certame.

Lembro até do tratamento dado a esse esforço, fisgado de um sucesso musical que ressaltava a festa no interior.

Por um longo período, o futebol profissional do Ceará se restringiu a clubes da capital.

Com a participação interiorana, aumentou-se o número de pequenas e intermediárias equipes. Com isso, o futebol no nosso Estado passou a cumprir os seus reais objetivos.

A essência do esporte mais popular do Mundo não se concentra apenas nas grandes agremiações. É uma coisa muito mais ampla.

Claro que o Estadual ganha enorme força, quando Ceará e Fortaleza decidem tomar parte com suas equipes principais.

Mas, as pequenas e intermediárias equipes são partes complementares e importantes para dar musculatura à competição.

Infelizmente, temos observado a redução de gestores envolvidos com o futebol cearense do interior.

Um fato que precisa ser estudado por todos: federação, imprensa e autoridades a quem o assunto deve interessar.

Centros como Juazeiro do Norte, Sobral e Crato, não podem ter papéis secundários no cenário esportivo Estadual.

Iguatu e Barbalha precisam da companhia de parceiros de tamanha importância.