Futebol & música

Um leitor nos indagou a respeito de antiga crônica sobre futebol e música.

Depois de demoradas escavações, chegamos à conclusão se tratar de um texto sobre dois gênios mundiais.

Na música, o baiano de Juazeiro, João Gilberto. No futebol, o treinador espanhol Pep Guardiola.

Na crônica, uma explicação sobre a obra revolucionária que os dois produziram.

O treinador espanhol, depois de mapear estilos, esquemas e conceitos de jogo, fez exatamente o que João Gilberto fez na música brasileira com a Bossa Nova - uma decantação.

O nosso João, com sua batida de violão revolucionária e acordes dissonantes, desacelerou o samba e criou harmonias maravilhosas que ganharam o Mundo.

Futebol e música - tudo a ver. O que seria de nós sem as duas artes?