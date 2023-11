Fortaleza x Palmeiras: um grande jogo

Se futebol é emoção, em sua essência, Fortaleza e Palmeiras foi a grande pedida do domingo à noite.

O poderoso Palmeiras potencializou o Fortaleza, que voltou a jogar um bom futebol.

Tanto que venceu o primeiro tempo por 1 x O. Além do gol de Galhardo, uma bola na trave palmeirense, com Caio.

Na carpintaria do meio- campo, fez um excelente trabalho o trio Caio, Zé Wellinson e Calebe. Pelo lado ofensivo, bom desempenho de Guilherme. O setor de defesa "permitiu" uma escassa finalização do Palmeiras, com Raphael Veiga.

Na fase final, o jogo ficou sensacional.

O Palmeiras alterou a postura tática, colocando Rony e Artur. Teve o zagueiro Gomez expulso, aos 13 minutos, e empatou aos 21, debaixo de uma ação mais ofensiva do adversário.

O tricolor, embora "abrindo uma temporada" de chances desperdiçadas, ficou em vantagem, com Calebe, aos 24 minutos. O alviverde, mesmo reduzido a dez, encarou a parada, mas cedendo espaços para os contra-ataques do Fortaleza.

Um lançamento tipo "jornada nas estrelas", de Raphael Veiga, encontrou Zé Rafael, que empatou o jogo, aos 32 minutos.

As sucessivas modificações de lado a lado não fizeram os dois times arrefecerem. Foi luta pela vitória, até o último minuto. Tinga, pelo Fortaleza, fez um segundo tempo soberbo.



O futebol é quem saiu ganhando, com um jogo tão alucinante, como esse Fortaleza 2 Palmeiras 2.