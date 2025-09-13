Fortaleza vence na estreia de Palermo

Desconfiado da fome do Fortaleza por uma vitória, o Vitória fechou-se na defensiva.

Embora algumas combinações ofensivas não saíssem como o combinado, o time de Palermo controlou o jogo no campo contrário.

Mancuso (esteve bem no primeiro tempo)

e Bruno Pacheco acesos pelos lados.

Se o meio-campo do Fortaleza não foi criativo, pelo menos, não permitiu que o Vitória elaborasse.

Uma finalização de Erick, que João Ricardo defendeu bem, foi o único momento de apreensão para o tricolor.

O gol veio com 39 minutos de jogo. Resultado da volúpia de Mancuso e da "intromissão" de Breno Lopes, autor do tento.

A partida, no primeiro tempo, não foi uma festa para os olhos.

Só que o golaço de Bruno Pacheco, mal começou o segundo tempo, foi um colírio.

Aí, em pouco mais de 20.minutos, Palermo mexeu no time, colocando Crispim, Rodrigo, Marinho e Pochettino.

Uma blitz tricolor, para defesa de Arcanjo do Vitória, e uma finalização de Marinho foram o obtido de imediato.

Dos "soluços" do Vitória, o saldo foi uma bola no trave de João Ricardo. O time baiano é desarrumado.

E Bareiro, nos descontos, jogou fora uma boa trama de contra-ataque, deixando de marcar o terceiro.

Britez, Bruno Pacheco e Breno Lopes (no primeiro tempo) jogaram muito.

Reaprender a ganhar um jogo foi o grande acontecimento. Mas, para os desafios que terá pela frente, vai precisar o Fortaleza jogar mais do que jogou.