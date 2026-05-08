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Fortaleza vence, mas perde oportunidade de golear, de novo

Confira a coluna desta sexta-feira (8) do comentarista Wilton Bezerra

Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
(Atualizado às 08:12)
Wilton Bezerra
Legenda: Vitinho marcou um dos gols do Fortaleza na vitória contra o Confiança-SE
Foto: Gabriel Silva / Fortaleza

Com um time misto, o Fortaleza encurralou o Confiança no primeiro tempo e o colocou contra a parede.

Fez dois gols, com Vitinho e Miritello, e se ocupou partir daí em somar as oportunidades perdidas para golear o adversário.

Com isso, garantiu sua presença nas semifinais da Copa do Nordeste.

O volante Rodrigo deu os passes para os dois gols e jogou com intensidade.

No segundo tempo, o tricolor deu caráter de treino ao jogo, com orientação para dosar energias.

Decidido isso, fez entrar no decorrer do segundo tempo jogadores titulares como Pochettino e Mailton.

No finzinho, o Confiança diminuiu, com Ícaro convertendo uma penalidade, na única bola no alvo do segundo tempo.

O Confiança é um time frágil e escapou de levar uma goleada.

Foi isso.

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