Fortaleza vence, mas perde oportunidade de golear, de novo

Com um time misto, o Fortaleza encurralou o Confiança no primeiro tempo e o colocou contra a parede.

Fez dois gols, com Vitinho e Miritello, e se ocupou partir daí em somar as oportunidades perdidas para golear o adversário.

Com isso, garantiu sua presença nas semifinais da Copa do Nordeste.

O volante Rodrigo deu os passes para os dois gols e jogou com intensidade.

No segundo tempo, o tricolor deu caráter de treino ao jogo, com orientação para dosar energias.

Decidido isso, fez entrar no decorrer do segundo tempo jogadores titulares como Pochettino e Mailton.

No finzinho, o Confiança diminuiu, com Ícaro convertendo uma penalidade, na única bola no alvo do segundo tempo.

O Confiança é um time frágil e escapou de levar uma goleada.

Foi isso.