Fortaleza vence com time reserva

Um jogo fragmentado, por parte do Fortaleza. O River, de uma enorme inoperância.

A partida acabou se assentando no gol de Pikachu, depois dos 20 minutos, no pênalti perdido por Galhardo, e no segundo gol marcado por ele.

Fora disso, nada de interessante. O Fortaleza sem acelerar e o River totalmente indolente.

Os 20 minutos do segundo tempo foram duros de aguentar. Não deu jogo, até Kervin marcar um golaço e acabar a monotonia.

O Fortaleza, que já havia colocado Machuca, lançou mão de Marinho, Luquinhas e Poquettino.

Pedro Rocha perdeu uma penalidade, Luquinhas pegou um voleio sensacional e Joanderson fez grande defesa

Na única finalização para valer, Guilherme Escuro diminuiu para o River.

Para uma quarta-feira de Cinzas, foi o que deu para oferecer. Jogo com ares de amistoso.