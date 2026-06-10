Fortaleza supera desgaste físico e expulsão e vence o Náutico
Confira a coluna desta quarta-feira (10) do comentarista Wilton Bezerra
O Náutico usou bem a posse de bola para ganhar território no campo do Fortaleza.
O domínio do alvirrubro pernambucano gerou as reais chances de gol do jogo.
Com linhas adiantadas, a equipe de Hélio dos Anjos empurrou o Fortaleza para a defensiva.
Dodô (excelente jogador), Vinícius e Derik (voleio espetacular) esbarraram na muralha chamada João Ricardo.
Como o ataque do Fortaleza, nos raros momentos em que foi acionado, esteve sempre em impedimento, Mateus Silva, zagueiro do Náutico, marcou contra e abriu a contagem para o tricolor.
Dificuldades maiores o Fortaleza encontrou no segundo tempo, com a expulsão de Rodriguinho, aos 5 minutos.
Já modificado, com as entradas de Pochettino e Crispim, o tricolor, pressionado pelo Náutico, afora Caíque, priorizou mexidas para ampliar o esforço defensivo.
O jogo passou a ser disputado no campo do Fortaleza e João Ricardo continuou a fazer defesas providenciais.
O desgaste do Náutico foi de ordem emocional. Com a bola e atacando o tempo todo, o time pernambucano perdeu a lucidez.
Com bravura, indo além de suas forças, o leão do Pici foi, mais do que nunca, pernas e coração.
Resultado: uma importante vitória que lhe colocou no G-4.