Fortaleza segura o empate no Paraná

Foi exatamente o que aconteceu. O tricolor só competiu no primeiro tempo.

Jogo de muita correria. Muita fumaça para nenhum sinal de incêndio.

Dois times com fraco desempenho ofensivo. Aylon e Pablo, pelo Operário, Luiz Fernando e Miritello, pelo Fortaleza, figuras apagadas.

Torres, extrema direita do Operário, de melhor atuação, foi premiado com substituição para o segundo tempo.

Ainda assim, aos dois minutos, Mucuri teve clara chance de marcar em jogada de Pochettino.

Na segunda etapa, o Operário mandou o Fortaleza para as cordas. Só não venceu o jogo, porque o goleiro Vinícius Silvestre não permitiu.

Berto, atacante do Operário que entrou na segunda etapa, ficou com a "primazia" de perder a melhor chance de gol da partida.

A equipe de Carpini, mesmo com as modificações feitas, não passou de um ajuntamento defensivo.

Incapaz de urdir contragolpes, o leão usou o combustível para segurar o 0 x 0. Foi o que deu para fazer.