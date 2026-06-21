Fortaleza sai perdendo, mas traz o empate de Maceió
Leia a Coluna deste domingo (21)
O CRB começou cedo os trabalhos e abriu a contagem com Micael, aos 5 minutos. Destaque-se a jogada para concurso do time alagoano.
Jogou melhor na primeira fase. As chances seguidas criadas com Micael, Pedro Costa e Tiaguinho confirmaram isso.
O choro do Fortaleza ficou por conta da chance que Miritello teve e não marcou.
Na fase final, bem que o Fortaleza poderia ter tirado proveito do punhado de mancadas que o CRB cometeu.
A partir dos dois erros do goleiro Victor, entre os quais, uma infração que gerou dois toques na pequena área.
Vá lá que Pedro Costa do CRB perdeu uma oportunidade nos minutos finais.
Nada comparável aos presentes que a defesa alagoana distribuiu durante o segundo tempo.
De qualquer forma, o gol de empate com Miritello, aos 38 minutos, compensou o melhor futebol do tricolor na segunda fase.