Fortaleza sai na frente e cede o empate com América-RN

O América escondeu-se atrás da linha da bola, durante todo o primeiro tempo.

O Fortaleza, além do gol que marcou por obra e graça da raça de Britez, não foi bem.

Afora as incursões de Mailton, pela direita, a profundidade tentada pelos outros setores foi bisonha.

O segundo tempo trouxe a disposição do América de sair da toca.

O Fortaleza mexeu, logo aos 15 minutos, fazendo entrar Paulinho, Sasha e Prior.

Mas, o jogo até os 25 minutos foi igual e ruim. Correu-se muito, errou-se demais.

Quando Taddei, meio-campo do America, conduziu as jogadas, a equipe potiguar evoluiu bem.

Alguns lances começaram a tornar o jogo mais vivo.

Paulinho, do Fortaleza, recebendo um passe de calcanhar de Pierre, fez Renan realizar arrojada defesa.

Taddei meteu uma bola no travessão do Fortaleza.

A seguir, Paulinho cruzou na área do América e a bola tocou duas vezes nas balizas dos americanos.

Aos 34 minutos, Mucuri cometeu pênalti e Copetti empatou para o América.

E, finalizando os trabalhos, Josiel perdeu a chance de dar vitória ao América, na sobra de uma grande defesa do goleiro Vinicius, do Fortaleza.

O América nos pareceu mais insinuante e agressivo na segunda etapa. O destaque ficou para o seu meia Taddei.