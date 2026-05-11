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Fortaleza sai com lucro no 0x0 da Ressacada

Confira a coluna desta segunda-feira (11) do comentarista Wilton Bezerra

Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
(Atualizado às 10:20)
Wilton Bezerra
Legenda: A partida na Ressacada foi muito disputada, ficando muito nervosa na reta final
Foto: Beno Küster / Fortaleza EC

O AvaÍ correu mais, pressionou mais, jogou mais durante todo jogo, e teve incontáveis chances de vencer o Fortaleza.

Só que o tricolor do Pici tem um goleiro que está pegando até as bolas endereçados para fora do seu arco: Vinícius Silvestre.

No primeiro tempo, fez duas defesas importantes nas finalizações de Douglas e Jean Lucas.

Na segunda fase, Thayllon, Bilú, Daniel Penha (acertou na trave) e Zé Ricardo pararam nas defesas do goleiro do Fortaleza.

O curioso é que na segunda etapa, em três momentos, o Fortaleza criou três oportunidades de marcar. Duas delas com Wellington e Ronald.

O maior domínio do time catarinense no meio-campo se deu, também, pelo grandre desempenho de um meia chamado Daniel Penha.

Nas alterações feitas por Carpini, numa delas, não deu para entender tirar Vitinho para colocar Caíque.

Infelizmente, nos momentos finais do segundo tempo, se deu uma chuva de cartões vermelhos que molhou Carpini, Britez e Pierre.

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