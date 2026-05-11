Fortaleza sai com lucro no 0x0 da Ressacada

O AvaÍ correu mais, pressionou mais, jogou mais durante todo jogo, e teve incontáveis chances de vencer o Fortaleza.

Só que o tricolor do Pici tem um goleiro que está pegando até as bolas endereçados para fora do seu arco: Vinícius Silvestre.

No primeiro tempo, fez duas defesas importantes nas finalizações de Douglas e Jean Lucas.

Na segunda fase, Thayllon, Bilú, Daniel Penha (acertou na trave) e Zé Ricardo pararam nas defesas do goleiro do Fortaleza.

O curioso é que na segunda etapa, em três momentos, o Fortaleza criou três oportunidades de marcar. Duas delas com Wellington e Ronald.

O maior domínio do time catarinense no meio-campo se deu, também, pelo grandre desempenho de um meia chamado Daniel Penha.

Nas alterações feitas por Carpini, numa delas, não deu para entender tirar Vitinho para colocar Caíque.