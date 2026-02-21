Fortaleza repete placar diante do Ferroviário

O jogo, pode-se dizer assim, repetiu, em vários aspectos, os acontecimentos da primeira partida entre ambos na semifinal.

Para começo de assunto, o placar de 2 X 0 foi o mesmo. Os gols do Fortaleza foram assinalados no comecinho de cada tempo.

Da mesma forma, os dois times não tiveram nada de desanimados no primeiro tempo.

O Fortaleza impôs mais volume e fez severa marcação para conter algumas incursões do Ferroviário. Ainda assim, tomou bola na trave.

Só que, na fase final, os jogadores resolveram brigar. O Ferroviário teve Iago expulso e o jogo virou, mais cedo, a tradicional "feira de trocas".

Cedo, o jogo acabou.

O estreante Gebê tem boa técnica, mas não é um homem de área. Deu belo passe para o gol de Sasha.

Por falar em Sasha, o meio campista tricolor foi o maior destaque da partida. Além de armar e combater, apareceu de maneira fulgurante nas jogadas de ataque. Nota 10.

No agregado: Fortaleza 4 X Ferroviário 0.