Fortaleza perde de virada

O Fortaleza fez uma visita inicial ao campo defensivo do Atlético, aos dois minutos de bola rolando.

Romarinho mandou um "limão" para o gol de Éverson e abriu a contagem.

Impôs silêncio no Mineirão e determinou uma calmaria na condução das jogadas.

Com menos de 30 minutos de jogo, o Atlético foi de "montão" para o ataque e tomou um contra-ataque do Fortaleza.

Moisés conduziu a jogada, rolou para Romarinho, que meteu o pé esquerdo na bola, para fazer 2 x 0.

A posse de bola do time mineiro virou água, durante 37 minutos, quando Sasha finalizou a primeira para o gol de Boeck.

Só que, na terceira visita ao campo defensivo do Atlético, por pouco, Pikachu não marca o terceiro do Leão.

No Atlético, Sasha entrou no lugar de Alonso e conseguiu o segundo chute no gol do Fortaleza.

Na fase final, a equipe do "Turco" fez uma "revisão pra viagem" e meteu, de uma vez, Fábio Gomes, Otávio e Rubem.

De blocos baixos, o Fortaleza dedicou-se à caça, para tirar os espaços do adversário. Não incomodou mais o Atlético, ofensivamente.

Levou o gol de Rubem, aos 30, e, de cambulhada, fez alterações.

Depois de Romero, entraram De Pietri e, pela ordem, Lucas Crispim e Jussa. De Pietri, errou em todas as jogadas que participou.

Tomou o gol de empate, através de Réver e, nos descontos, levou a virada, com o gol de Vargas ( bola tocou no Jussa).

O Atlético, no segundo tempo, voltou com o propósito de "passar o ferro" e conseguiu.

O Fortaleza não teve a determinação obtida no primeiro tempo. Foi empurrado para as cordas e cedeu.