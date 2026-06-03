Fortaleza perde a primeira da decisão da Copa do Nordeste

Dois times se empenhando em superar o desgaste físico. Muito esforço e pouca recompensa em qualidade

O Vitória, que não esbanjou uma anunciada superioridade, esteve mais perto de abrir a contagem no primeiro tempo.

Numa isolada blitz do time baiano, João Ricardo fez duas grandes defesas.

Oportunidade real o tricolor só teve uma, em jogada que envolveu Vitinho, Mucuri e Sasha.

No segundo tempo, aos 9 minutos, Vitinho voltou a marcar mais um dos seus gols espetaculares.

A possibilidade de iniciar vencendo na decisão da Copa do Nordeste começou a ruir com a expulsão do jogador Ronald.

Quando Carpini começou a organizar o time para enfrentar o problema, Britez cometeu pênalti. O Vitória empatou.

Expulsâo e pênalti produziram um efeito negativo terrível, só piorado com o segundo gol do Vitória.

Foi desanimador para um time que teve destaques, como Britez, Mucuri, Sasha e Rodrigo, que se empenharam a fundo para superar as dificuldades do jogo.

Partida decisiva fica para sábado, na boa terra.