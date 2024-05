Fortaleza nas oitavas

O Fortaleza não amaciou e enfrentou o Trinidense com sua melhor formação.

Posse de bola, controle do jogo, sempre, no campo adversário e dois gols marcados no primeiro tempo.

Pochettino e Lucero foram os dois "indivíduos competentes", como narrava Waldir Amaral, da antiga Rádio Globo.

O time paraguaio, totalmente inofensivo. Se sua defensiva, a partir do goleiro, participasse de um campeonato de vacilos, não tinha pra ninguém.

Mas, o Fortaleza teve como problema a ânsia de fazer o placar de imediato.

Apesar de fincar bandeira no campo do Trinidense, não jogou um futebol à altura de sua absoluta superioridade.

Veio a segunda etapa e a partida ficou "murrinha", por dois motivos: campo escorregadio e fadiga física e mental dos jogadores.

Só pode. A mais prosaica condução de bola mostrou uma enorme sequência de jogadas erradas.

Já entrando nos minutos finais é que o Fortaleza teve, com Kervin e Kayser, chances de ampliar.

Num dado momento, o Trinidense animou-se, saiu um pouco de sua inoperância e marcou seu gol, aos 49 minutos do segundo tempo.

Quem se empregou a fundo no jogo todo foi Bruno Pacheco. O destaque do jogo.