Fortaleza não resiste ao Palmeiras

Apesar de levar um gol com 8 minutos de jogo, o Fortaleza fez um bom primeiro tempo diante do Palmeiras. Fixos os alas, armou o meio- campo com quatro jogadores e não se embaraçou. Empatou com Crispim (o melhor do tricolor) e teve condições de chegar na frente, com Breno Lopes.

Vale a menção de que o Palmeiras colocou em campo uma formação alternativa. Só que, com esta formação, o Palmeiras asfixiou o Fortaleza, tão logo a bola rolou no segundo tempo.

Encolhido, o tricolor marcou mal e abriu enormes espaços para o verdão trafegar.

Com as entradas de importantes titulares, o Palmeiras marcou mais três gols, com Sosa e Andreas Pereira, duas vezes. Ressalte-se que o placar não foi maior para a equipe de Abel Pereira porque o goleiro Helton, do Fortaleza, fez um punhado de boas defesas.

O Palmeiras briga pelo título. O Fortaleza para não cair. Está explicado.