Fortaleza não pode parar de caminhar

A torcida do Fortaleza vai continuar tendo insônia.

O tricolor precisava mais do que os dois pontos diante de Santos e Ceará.

Não se trata de queda no estado anímico da equipe. O time luta no sentido de encaixar sua forma de jogar.

São as naturais dificuldades de quem procura formar um novo onze dentro da competição.

A situação do leão até nos lembra A Utopia, do escritor uuguaio Eduardo Galeano: "A utopia está lá no horizonte.

Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos.

Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a Utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar."

Ao Fortaleza, cabe entender que "só há caminho ao caminhar". A esperança não pode ser a primeira a morrer.

É isso. Filosofia somente não serve para nada quando o Mundo é utilitarista e pragmático.