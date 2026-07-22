Fortaleza joga mal na derrota para o Vila Nova

A atuação do Fortaleza no primeiro tempo, diante do Vila Nova, foi deprimente.

O Tricolor mais pareceu um bando de zumbis. "Argentinizado", não chutou uma bola sequer no gol adversário.

O Vila Nova fincou bandeira no campo defensivo tricolor e, aos 33 minutos, já chegou aos 2 x 0, fácil.

E não marcou mais porque João Ricardo continua salvando a lavoura tricolor.

Na segunda etapa, por mais que Guto Ferreira gesticulasse pedindo jogo, o futebol do seu time sumiu.

Carpini mudou o ataque do Fortaleza, fazendo entrar Baia e Fogaça. Colocou Pierre no meio-campo.

Assim, a qualidade da partida foi para o vinagre, porque a reação do Fortaleza foi raquítica.

No duro, o único acontecimento do segundo tempo foi o gol de Pedro Henrique para o Tricolor.

Pela primeira etapa, o Vila Nova mereceu os três pontos.