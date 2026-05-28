Fortaleza impõe silêncio na Ilha do Retiro

Dono do campo, o Sport achou que podia ter, também, a propriedade da bola.

Vá lá. Sustentou essa postura por uns 15 minutos e criou uma chance de gol, com Perroti, de fora da área. João Ricardo foi ele, fez boa defesa.

Só que esqueceram de avisar aos setores defensivos das duas equipes que em futebol é proibido cochilar.

Por isso mesmo, as chances de gol começaram a acontecer em razão de cochiladas.

Foi assim no gol perdido por Miritello, em erro absurdo do goleiro Tiago Couto.

Do mesmo jeito, quando Perotti cabeceou em cruzamento de Madson, sem marcação.

Pior ainda no momento em que o Fortaleza perdeu chances em duplicata, com Miritello e Vitinho. Defesa do Sport em sono profundo.

Na cobrança de escanteio, resultante da jogada, Miritello cabeceou livre de marcação e perdeu outra chance.

Ainda bem que o argentino foi esperto e aproveitou cochilo de marcação do Sport e abriu a contagem aos 35 minutos.

Veio o segundo tempo e Carpini tirou Mailton e Pierre e colocou Rodrigo e Rodriguinho.

Aí, meus prezados senhores, mais um golaço de Vitinho, aos 11 minutos, colocou o Fortaleza na final da Copa do Nordeste. Batida de fora da área, ao estilo Clodoaldo.

Esse gol silenciou os arraiais da Ilha do Retiro e dizimou o time do Sport.

Confuso, o rubro-negro conseguiu, no máximo, um estéril jogo aéreo.

Recuando suas linhas, o Fortaleza perdeu a chance de amassar o time pernambucano, em jogadas de contra-ataques. Ficou "mamão com açúcar".

O tricolor contragolpeava "caminhando".

Aos 42 minutos, o atacante Miritello além de perder uma chance clara de assinalar o terceiro gol, arranjou uma expulsão, criando uma preocupante situação.

Com o bom hábito de vencer o Sport, em Recife, o Fortaleza chega a mais uma decisão da Copa do Nordeste.