Fortaleza goleia em noite de Lucero

O placar de apenas 1 a 0 para o Fortaleza, diante do Maldonado, no primeiro tempo, foi até uma cortesia do tricolor para com os uruguaios.

A redonda foi propriedade do Leão que, entre várias situações de gol criadas, acertou duas bolas na trave, com Romarinho e Bruno Pacheco.

O demorado placar em branco judiou com o Fortaleza, até o período de descontos, quando Galhardo pegou um cruzamento de Hércules e guardou.

Se na segunda etapa, o controle do jogo não escapou do tricolor, a baixa aceleração fez Vojvoda mexer na equipe.

A oxigenação promovida com as entradas de Guilherme, Dudu e Lucero fez o Fortaleza amordaçar o Maldonado, com a marcação de três gols.

Dos dois marcados por Lucero, o que fechou a goleada foi uma pintura. Drible no zagueiro e a finalização por cima do goleiros Reys, que estava adiantado.

O Leão marcou, na segunda etapa, os gols que ele mereceu fazer, já no primeiro tempo.

Esplêndida atuação coletiva do Fortaleza.