Fortaleza fez bom segundo tempo, mas volta a perder

Escrito por
Wilton Bezerra wilton.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 14:55)
Wilton Bezerra
Legenda: O Fortaleza fez uma boa partida, mas não foi efetivo contra o Cruzeiro
Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC
Cruzeiro e Fortaleza fizeram um primeiro tempo insosso. O time mineiro teve maior domínio, mas não acelerou. Antes de abrir a contagem, Gabigol marcou presença em duas chegadas.
 
O gol de Cristhian, aos 20 minutos, só se deu por marcação frouxa do Fortaleza.
Palermo colocou o tricolor com oito na marcação. Na frente, as incursões solitárias de Breno Lopes. Jogada ofensiva de algum efeito se deu com o volante Sasha.
 
No segundo tempo, o efeito de uma bela jogada de Herrera, aos 9 minutos, revitalizou o Fortaleza.
 
O tricolor foi melhor no jogo e o Cruzeiro murchou. As entradas de Pierre e Moisés deram um "gás".
 
Entre as tentativas frequentes do Fortaleza, a bicicleta de Sasha, que Léo Aragão defendeu, foi a mais consequente.
 
E ainda teve a finalização de Britez e uma tentativa de Marinho, por cobertura.
Sasha fez uma grande partida. O nome do jogo.
 
 
 
 
