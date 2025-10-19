Fortaleza fez bom segundo tempo, mas volta a perder

Cruzeiro e Fortaleza fizeram um primeiro tempo insosso. O time mineiro teve maior domínio, mas não acelerou. Antes de abrir a contagem, Gabigol marcou presença em duas chegadas.

O gol de Cristhian, aos 20 minutos, só se deu por marcação frouxa do Fortaleza.

Palermo colocou o tricolor com oito na marcação. Na frente, as incursões solitárias de Breno Lopes. Jogada ofensiva de algum efeito se deu com o volante Sasha.

No segundo tempo, o efeito de uma bela jogada de Herrera, aos 9 minutos, revitalizou o Fortaleza. O tricolor foi melhor no jogo e o Cruzeiro murchou. As entradas de Pierre e Moisés deram um "gás".

Entre as tentativas frequentes do Fortaleza, a bicicleta de Sasha, que Léo Aragão defendeu, foi a mais consequente.

E ainda teve a finalização de Britez e uma tentativa de Marinho, por cobertura.