Fortaleza empata no Rei Pelé e segue na Copa do Brasil
Confira a coluna desta sexta-feira (15) do cometarista Wilton Bezerra
Precisando de um empate, o Fortaleza obteve no seu 3-5-2 uma compactação que fechou as "vias de acesso" para o CRB.
Os alagoanos foram atraídos para um território sem espaços - o campo de defesa tricolor.
Dos contragolpes possíveis ao Fortaleza, o conduzido por Rodrigo, aos 18 minutos, foi o mais claro. Não teve um final feliz.
Das finalizações, a melhor foi de Mailton, que o goleiro Victor defendeu bonito.
Mikael e Dadá, atacantes do CRB, com dificuldades, conseguiram assustar em algumas oportunidades.
O jogo foi intenso pela boa disposição das equipes, mas sem conseguir empolgar.
Na segunda fase, muito dedicada às alterações, o jogo caiu de qualidade.
O Fortaleza permaneceu aferrado ao ato de bloquear o CRB.
A temperatura da partida somente subiu um pouco quando Pato, do CRB, cometeu pênalti em Rodriguinho, do
Fortaleza, aos 33 minutos
Miritello mandou nas nuvens.
E foi só.