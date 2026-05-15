Fortaleza empata no Rei Pelé e segue na Copa do Brasil

Precisando de um empate, o Fortaleza obteve no seu 3-5-2 uma compactação que fechou as "vias de acesso" para o CRB.

Os alagoanos foram atraídos para um território sem espaços - o campo de defesa tricolor.

Dos contragolpes possíveis ao Fortaleza, o conduzido por Rodrigo, aos 18 minutos, foi o mais claro. Não teve um final feliz.

Das finalizações, a melhor foi de Mailton, que o goleiro Victor defendeu bonito.

Mikael e Dadá, atacantes do CRB, com dificuldades, conseguiram assustar em algumas oportunidades.

O jogo foi intenso pela boa disposição das equipes, mas sem conseguir empolgar.

Na segunda fase, muito dedicada às alterações, o jogo caiu de qualidade.

O Fortaleza permaneceu aferrado ao ato de bloquear o CRB.

A temperatura da partida somente subiu um pouco quando Pato, do CRB, cometeu pênalti em Rodriguinho, do Fortaleza, aos 33 minutos

Miritello mandou nas nuvens.