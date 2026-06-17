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Fortaleza é surpreendido pelo lanterna da Série B

Confira a coluna desta quarta-feira (17) do comentarista Wilton Bezerra

Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
(Atualizado às 13:39)
Wilton Bezerra
Legenda: O Fortaleza perdeu para o lanterna América no Castelão
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Fortaleza não subestimou o América-MG. É que o futebol é uma caixa forte de surpresas.

O tricolor jogou como devia jogar. No campo do adversário, o tempo todo.

Meteu duas bolas na trave, criou inúmeras oportunidades para Gustavo, goleiro do América-MG, fechar o gol.

Inacreditável. O time mineiro urdiu três contra-ataques e marcou dois gols no primeiro tempo.

Carpini tirou zagueiro e meio-campista e acrescentou dois atacantes no Fortaleza para a segunda etapa.

O América-MG agarrou-se à uma deslavada retranca. O Fortaleza manteve volume, mas perdeu com o desespero.

As chances de gol foram bem menores do que na primeira etapa.

Aos 53 minutos, Fuentes cometeu penalidade e o time mineiro fechou em 3 x 0.

Há placares de difícil compreensão no futebol. Esse foi um deles.

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