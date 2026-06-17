Fortaleza é surpreendido pelo lanterna da Série B

O Fortaleza não subestimou o América-MG. É que o futebol é uma caixa forte de surpresas.

O tricolor jogou como devia jogar. No campo do adversário, o tempo todo.

Meteu duas bolas na trave, criou inúmeras oportunidades para Gustavo, goleiro do América-MG, fechar o gol.

Inacreditável. O time mineiro urdiu três contra-ataques e marcou dois gols no primeiro tempo.

Carpini tirou zagueiro e meio-campista e acrescentou dois atacantes no Fortaleza para a segunda etapa.

O América-MG agarrou-se à uma deslavada retranca. O Fortaleza manteve volume, mas perdeu com o desespero.

As chances de gol foram bem menores do que na primeira etapa.

Aos 53 minutos, Fuentes cometeu penalidade e o time mineiro fechou em 3 x 0.