Fortaleza é surpreendido pelo lanterna da Série B
Confira a coluna desta quarta-feira (17) do comentarista Wilton Bezerra
O Fortaleza não subestimou o América-MG. É que o futebol é uma caixa forte de surpresas.
O tricolor jogou como devia jogar. No campo do adversário, o tempo todo.
Meteu duas bolas na trave, criou inúmeras oportunidades para Gustavo, goleiro do América-MG, fechar o gol.
Inacreditável. O time mineiro urdiu três contra-ataques e marcou dois gols no primeiro tempo.
Carpini tirou zagueiro e meio-campista e acrescentou dois atacantes no Fortaleza para a segunda etapa.
O América-MG agarrou-se à uma deslavada retranca. O Fortaleza manteve volume, mas perdeu com o desespero.
As chances de gol foram bem menores do que na primeira etapa.
Aos 53 minutos, Fuentes cometeu penalidade e o time mineiro fechou em 3 x 0.
Há placares de difícil compreensão no futebol. Esse foi um deles.