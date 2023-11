Fortaleza deixa escapar a vitória

Se o tricolor do Picí tivesse trabalhado melhor espaços dados pelo Botafogo, teria vencido.

O time de Vojvoda marcou do meio-campo para trás e inibiu as jogadas de ataque do time carioca.

Dando mais a bola ao adversário, o Fortaleza foi mais consciente taticamente.

Calebe fez um belo primeiro tempo e deu os passes para os gols de Pikachu e Guilherme.

O Botafogo se valeu de um gol contra do Britez e acertou, meio sem querer, uma bola na trave com Adrielson.

O futebol do segundo tempo não foi superior ao apresentado na fase da inicial.

As duas equipes partiram para um processo de oxigenação nas alterações feitas.

O Botafogo empatou, em bonita subida de Danilo Lopes, para vencer João Ricardo.

O Fortaleza continuou praticando a arte de destruir os espaços ofertados pelo Botafogo para os contra- golpes.

Ao invés dos toques precisos e de primeira, jogadores preferiram prender a bola, demasiadamente.

No finalzinho do jogo, o tricolor armou umas duas escaramuças na área botafoguense. Não foi o suficiente.

A vitória esteve perto. Acabou escapando.