Fortaleza continua sem vitória na Série B

Carpini está em dificuldades para arrumar o futebol do Fortaleza.

Três defensores para iniciar as jogadas, dois alas com a pretensão de apoiar e uma "comitiva" para chegar no centroavante.

Nos pareceu ser essa a ideia do tricolor para vencer o apenas esforçado Cuiabá.

Nada funcionou e o distinto público apupou ao fim do primeiro tempo.

Veio o segundo tempo e o futebol dos times evaporou.

No Fortaleza, o seu treinador fez "modificações de baciada".

O Cuiabá se fechou e o Fortaleza se desesperou. Futebol de.segunda mão, torto e triste 0 X 0.

"De agrado", o tempo esquentou entre os treinadores Carpini e Eduardo Barros. Os dois foram expulsos.