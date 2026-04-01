Fortaleza continua sem vitória na Série B
Confira a coluna desta quarta-feira (1º) do comentarista Wilton Bezerra
Carpini está em dificuldades para arrumar o futebol do Fortaleza.
Três defensores para iniciar as jogadas, dois alas com a pretensão de apoiar e uma "comitiva" para chegar no centroavante.
Nos pareceu ser essa a ideia do tricolor para vencer o apenas esforçado Cuiabá.
Nada funcionou e o distinto público apupou ao fim do primeiro tempo.
Veio o segundo tempo e o futebol dos times evaporou.
No Fortaleza, o seu treinador fez "modificações de baciada".
O Cuiabá se fechou e o Fortaleza se desesperou. Futebol de.segunda mão, torto e triste 0 X 0.
"De agrado", o tempo esquentou entre os treinadores Carpini e Eduardo Barros. Os dois foram expulsos.