Fortaleza começa mal na semi da Copa do Nordeste

Para começo de assunto, Fortaleza e Sport fizeram um jogo que teve muito pouco de um clássico.

Mais pareceram dois times exaustos numa cancha pesada.

O tricolor subiu suas linhas no início e deixou o adversário com a saída de bola dificultada.

Mas, bastou que o Sport abrisse a contagem para o Fortaleza se mostrar sem uma estrutura de jogo ofensivo.

Sem muitas ideias,chegou a criar chance com Luiz Fernando. Miritello errou duas finalizações, uma atrás da outra.

Depois, passou a depender do esforço de Mailton, pela direita. Muito pouco.

Com menos de um minuto do segundo tempo, o Sport fez o segundo gol.

Os dois times decretaram que o jogo devia se transformar numa monumental pelada.

Um pouco de alívio para uma partida tão mal jogada veio já perto de meia hora de jogo, com o gol de Luiz Fernando para o Fortaleza.

Sem qualidade, o Fortaleza ganhou volume. Ao Sport, interessou apenas tirar a bola do seu campo.

Mas, foi o time pernambucano que perdeu duas claras chances de ampliar em contra-ataques nos descontos.