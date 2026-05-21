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Fortaleza começa mal na semi da Copa do Nordeste

Confira a coluna desta quinta-feira (21) do comentarista Wilton Bezerra

Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
(Atualizado às 08:24)
Wilton Bezerra
Legenda: O Fortaleza perdeu para o Sport em casa na Arena Castelão
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Para começo de assunto, Fortaleza e Sport fizeram um jogo que teve muito pouco de um clássico.

Mais pareceram dois times exaustos numa cancha pesada.

O tricolor subiu suas linhas no início e deixou o adversário com a saída de bola dificultada.

Mas, bastou que o Sport abrisse a contagem para o Fortaleza se mostrar sem uma estrutura de jogo ofensivo.

Sem muitas ideias,chegou a criar chance com Luiz Fernando. Miritello errou

duas finalizações, uma atrás da outra.

Depois, passou a depender do esforço de Mailton, pela direita. Muito pouco.

Com menos de um minuto do segundo tempo, o Sport fez o segundo gol.

Os dois times decretaram que o jogo devia se transformar numa monumental pelada.

Um pouco de alívio para uma partida tão mal jogada veio já perto de meia hora de jogo, com o gol de Luiz Fernando para o Fortaleza.

Sem qualidade, o Fortaleza ganhou volume. Ao Sport, interessou apenas tirar a bola do seu campo.

Mas, foi o time pernambucano que perdeu duas claras chances de ampliar em contra-ataques nos descontos.

Foi mal, leão do Pici.

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