Fortaleza atravessa a 'Ponte' sem dificuldade

O time da Ponte Preta é muito ruim. Ainda assim, segurou, defensivamente, um placar de 0 x 0 no primeiro tempo.

Interessante que boa parte do jogo se destinou a um duelo Miritello, centroavante do Fortaleza, versus Guilherme Viana, goleiro da Ponte.

No primeiro tempo, foram três finalizações do atacante para portentosas defesas do goleiro. Foi o que de melhor ocorreu no jogo.

A batalha só foi ganha pelo argentino aos 16 minutos da segunda etapa. Luiz Fernando limpou a jogada e colocou na cabeça de Miritello, que abriu a contagem.

Aos 19 minutos, Miritello só não fez o seu segundo gol do jogo porque Guilherme Viana interveio. Após Elvis, da Ponte Preta, finalizar para João Ricardo realizar boa defesa, Mailton (entrou na leva de alterações) pegou de fora da área e fez aos 39 minutos, o segundo do Fortaleza.

Apesar do tiro forte, foi defensável. Desta feita, Guilherme Vians não foi bem. Na segunda etapa, quando o Fortaleza acelerou mais, o jogo melhorou muito.

Foi isso.