Forma de jogar

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta quarta-quinta (22)

Wilton Bezerra
Wilton Bezerra
Legenda: Leia a coluna de Wilton Bezerra desta quarta-quinta (22)
Foto: Felipe Santos / Ceará SC

O Ceará se defende bem. Fecha a casinha, espera o erro do outro lado.

Usa o contragolpe ou a bola parada com Mugni. É estratégia legitima. 

Mas, não pode ser a única. Trata-se de uma saída mais fácil.

Aí, mora o problema. Na hora de propor o jogo, mudar o estágio, "economiza" em agressividade.

O treinador Condé tem, até certo ponto, razão para relutar em variar.

O pior se apresenta quando o time é tomado pela apatia. As derrotas para Juventude e Botafogo que o digam.

A situação no campeonato já foi melhor. Agora, tem preocupação no ar.

