Forma de jogar
Leia a coluna de Wilton Bezerra desta quarta-quinta (22)
Escrito por
Wilton Bezerra jogada@svm.com.br
O Ceará se defende bem. Fecha a casinha, espera o erro do outro lado.
Usa o contragolpe ou a bola parada com Mugni. É estratégia legitima.
Mas, não pode ser a única. Trata-se de uma saída mais fácil.
Aí, mora o problema. Na hora de propor o jogo, mudar o estágio, "economiza" em agressividade.
O treinador Condé tem, até certo ponto, razão para relutar em variar.
O pior se apresenta quando o time é tomado pela apatia. As derrotas para Juventude e Botafogo que o digam.
A situação no campeonato já foi melhor. Agora, tem preocupação no ar.
