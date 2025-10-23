Forma de jogar

O Ceará se defende bem. Fecha a casinha, espera o erro do outro lado.

Usa o contragolpe ou a bola parada com Mugni. É estratégia legitima.

Mas, não pode ser a única. Trata-se de uma saída mais fácil.

Aí, mora o problema. Na hora de propor o jogo, mudar o estágio, "economiza" em agressividade.

O treinador Condé tem, até certo ponto, razão para relutar em variar.

O pior se apresenta quando o time é tomado pela apatia. As derrotas para Juventude e Botafogo que o digam.

A situação no campeonato já foi melhor. Agora, tem preocupação no ar.