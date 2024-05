Foi bom para o Vasco

Esperava-se que o Fortaleza impusesse ao Vasco uma vitória sem maiores problemas.

O placar de mudo se deu mais por culpa do Fortaleza. O sistema WM do Vasco foi uma piada.

Pochettino, com outra boa atuação, teve, pelos menos, três chances reais. No mais bonito lance do jogo, acertou na trave de Léo, do Vasco.