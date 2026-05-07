Expulsões atrapalham e Ceará perde para o Vitória-BA

O campo de jogo encharcado não inibiu Vitória e Ceará de fazerem um bom jogo na maior parte do primeiro tempo.

Para ser mais exato: até a expulsão de Luisão, do Ceará, fato que quebrou o ritmo da partida.

As primeiras chances foram do Vitória, com Renê. Pelo lado do Ceará, uma cobrança de lateral de Alex Silva criou o maior embaraço para o Vitória.

Basta dizer que nas finalizações seguidas de Dieguinho e Lucca, os zagueiros Luan Cândido e Caça salvaram de cima da linha de meta.

Só que após a expulsão do zagueiro do Ceará duas coisas se iniciaram no jogo: a resistência do Ceará e a piora do Vitória.

Enquanto o Ceará foi perdendo o poder ofensivo, com a saída de atacantes, o Vitória, apesar da posse de bola e muito espaço, foi pouco competente.

Embora marcando o seu gol, com Kayser, aos 28 minutos do segundo tempo, o time baiano ainda foi favorecido com a expulsão de mais um jogador do Ceará, Alex Silva.

Com todo espaço à disposição, o Vitória foi inoperante. Errou em várias incursões ao ataque.

Como castigo por pouco não cede o empate para um adversário com apenas nove jogadores.

Pedro Henrique perdeu uma chance incrível aos 41 minutos, em jogada de Lucas Lima.

O mesmo Pedro Henrique, cobrando falta minutos depois, obrigou Arcanjo a realizar grande defesa.

Sem o prejuízo das expulsões, certamente que o resultado poderia ter sido outro.

Infelizmente, “bye, bye”, Copa do Nordeste.