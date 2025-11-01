Escapou a chance dos três pontos

Foi isso. O Fortaleza deixou escapar uma vitória contra o Santos, na Vila Belmiro.

Esteve melhor no primeiro tempo, quando marcou o seu gol, com Bareiro.

Firme na defesa e superior no meio-campo, teve Breno Lopes em destacada jornada.

O Santos nos pareceu atabalhoado na defensiva e sem boas ideias ao atacar.

Na segunda etapa, apenas a entrada de Robinho jr. conseguiu organizar um pouco a jogada do time peixeiro pela direita.

Palermo resolveu dobrar a marcação, escalando mais um ala, Diogo Barbosa. Alteração que não se mostrou tão influente assim.

Antes que o Frias empatasse para o Santos, o Fortaleza arruinou dois contra-ataques.

O primeiro, na base do quatro contra três, através de Breno Lopes. O segundo, com três toques, Diogo Barbosa ficou cara a cara com o goleiro Brasão e perdeu.

O gol santista foi um castigo para a falta de competência do Fortaleza em resolver o jogo e trazer os três pontos.

E o goleiro Breno ainda teve que realizar duas arrojadas defesas.

Para um lamento maior, Moisés firulou demais e perdeu, já nos descontos, a chace do segundo gol.