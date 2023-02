Empate compatível com futebol jogado

A prevalecer o antigo "espírito de Libertadores", à base de coração e músculos, a partida Maldonado e Fortaleza não seria incluída.

O jogo, sem brilho, não correspondeu às expectativas que se formaram em torno dele.

O dono da casa foi ligeiramente melhor no primeiro tempo. Nada demais.

Darias perdeu a maior oportunidade de gol do jogo nos minutos iniciais.

Por isso mesmo, esperava-se que o tricolor tirasse maior proveito para sair com uma vitória.

Elaborou mal as jogadas de meio-campo e ataque. Perdeu-se entre as linhas defensivas do Maldonado e foi incapaz de criar situações reais de gol.

No segundo tempo, Maldonado e Fortaleza foram tomados por um marasmo incomum.

Vojvoda tentou melhorar o tempero, com várias modificações. Duas cabeçadas para o gol, com Pochetinho e Lucero, foram o máximo que conseguiu obter.

O Maldonado tentou impor um jogo de correria, mas parou por aí.

O jogo ficou insuportável.

A destacar, individualmente, o esforço de Romarinho pelo Fortaleza.

E só.