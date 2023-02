Em jogo tumultuado, Ceará arranca empate

Até que CRB e Ceará se empenharam em realizar um bom jogo. Faltou qualidade.

O placar mudo do primeiro tempo bem que falou sobre o que aconteceu em campo.

O alvinegro foi um pouco melhor, quando Caíque e Jean Carlos sustentaram bom ritmo.

Em que pese a preocupação do CRB fosse mais de marcar o Ceará, o time alagoano teve duas oportunidades de marcar.

A única chance do Ceará ocorreu com Ígor.

Na segunda fase, o CRB foi para cima do alvinegro, a partir dos 15 minutos, e emendou seguidas oportunidades de abrir a contagem.

Teve bola na trave de Richard, através de João Paulo, até que Anselmo Ramon, cobrando penalidade, fez 1 a 0.

O cenário desfavorável ao time de Morínigo somente se modificou, graças à penalidade cometida por Fábio Alemão.

A penalidade cobrada por Luvanor e defendida por Diogo foi anulada pela arbitragem, por invasão de área.

Gerou-se um tumulto, com jogadores alagoanos partindo para cima do árbitro do jogo.

Resultado: duas expulsões, que desfalcaram o CRB e Erick convertendo a segunda cobrança.

O Ceará não teve equilíbrio para aproveitar a vantagem numérica e saiu naquela de "menos mal".

Auremir e João Paulo do CRB jogaram muita bola.

E foi só.