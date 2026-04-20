Em jogo de cinco gols, Fortaleza vence o Criciúma
Confira a coluna desta segunda-feira (20) do comentarista Wilton Bezerra
Há jogos de difícil compreensão pela convivência de erros, acertos, virtudes e defeitos em iguais proporções.
O que dizer de uma partida em que o time derrotado colaborou com os três gols tomados.
Foi isso que ocorreu ao Criciúma, na derrota para o Fortaleza, por 3 a 2.
Confesso a dificuldade em alinhar o andamento desse jogo.
Mesmo que o Fortaleza tenha tido essa "ajuda", não há dúvida de que o time tricolor trabalhou muito diante de um duro adversário.
No duelo de meio-campo, o Criciúma foi melhor, com Dilobo, Tiaguinho e Felipe Matheus
A partida não marcou apenas pelas "tragédias" individuais.
Os dois times criaram boas oportunidades de gols e os goleiros Vinícius e Airton fizeram grandes defesas.
A dança do placar e o vigor da disputa, apesar de tantos erros, tornaram o jogo interessante, num momento de tanta bola murcha na série B.
O futebol é, tambem, cheio desse tipo de jogo.