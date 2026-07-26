Em jogo com show de gols, Ceará vence o São Bernardo

O jogo no primeiro tempo não preunciou o que se viu na segunda etapa.

Numa disputa modorrenta, o São Bernardo fez um gol e acertou uma bola trave do Ceará.

O alvinegro, uma pasmaceira só.

Como ocorre com o sistema 3-5-2 (usado pelo Ceará), Daniel Paulista o desfez para a segunda etapa.

Tirou um zagueiro e colocou um atacante, Giulio. E o garoto foi fator de desequilíbrio no jogo.

No gol de empate do Ceará, com menos de 2 minutos, a bola veio de sua cabeça para Nico marcar.

O São Bernardo, também, mexeu bem, com as entradas de Hugo Sanches e Pedrinho.

O jogo pegou fogo e se transformou num show de gols.

Aos 13, o São Bernardo assinalou o segundo gol, para Vina empatar 3 minutos depois.

Aí, Giulio "pintou os canecos" em cima da defesa paulista e deu o passe para João Gabriel desempatar, aos 28 minutos.

Novo empate para o São Bernardo, com Pedrinho, aos 35 minutos.

Enzo entrou aos 43 minutos e quase marca. O goleiro Alex, do São Bernardo, defendeu.

Dois minutos depois, Melk, que havia entrado, fez jogada para Enzo marcar o gol da vitória do Ceará.

Foi um segundo tempo pra ninguém botar defeito. Emoção a granel.

Giulio, por executar a maior manifestação de arte do futebol - o drible - foi o nome do jogo.

Defesa do São Bernardo que o diga.