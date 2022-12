Em busca do Tri, França derrota indomável Marrocos

Não foi o fato do Marrocos começar com três zagueiros e, depois, mudar, a razão da derrota no primeiro tempo.

O mérito foi da França que, com sua maior categoria, soube enfrentar a fúria marroquina.

Theo Hernandez fez um gol espetacular, Giroud acertou na trave e perdeu uma outra chance de ampliar.

Indomável, o Marrocos teve dois bons momentos na fase inicial: a finalização de Ounahi, que Lloris defendeu, e a bicicleta de Yamig que pegou na trave.

Os marroquinos tiveram mais posse de bola e a França soube manter o equilíbrio.

Griezmann e Tchouaméni, da França, fizeram um belo primeiro tempo. Amrabat e Ziyech foram destaques do Marrocos.

No segundo tempo, se volume de jogo e chegada constante na área adversária valessem gols, Marrocos estaria na final da Copa.

Os marroquinos se lançaram ao ataque e encostaram a França nas cordas.

Por volta dos 39 minutos, Mbappé conseguiu a sua única jogada de arrasto e Kolo Moani marcou o segundo gol francês.

A França sofreu no segundo tempo e venceu um surpreendente Marrocos.

O jogo foi bom de se ver. Luta encarniçada, do começo ao fim.

A multiracial França chega com marra e bom futebol para tentar o tri.

Os tambores da selva colocam-na como favorita. Foi o que entendi dos sinais.