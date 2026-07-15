E se piorar?

Pode-se dizer que, através de Fortaleza e Ceará, o futebol cearense passa por uma provação.

O tricolor do Pici não pode ver um adversário reduzido a dez jogadores que se perde, e perde.

O seu treinador Carpini afirma que a vantagem de ter um jogador a mais é uma situação perigosa.

No Ceará, os problemas são bem maiores. A equipe ocupa o pelotão dos times candidatos a uma queda para a série C.

O alvinegro acha que pular de abismo em abismo é mais "emocionante".

E tome bancos de areia para serem removidos. A fase é de incertezas.