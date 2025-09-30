Do seu jeito, o Ceará bate São Paulo

Convenhamos: São Paulo e Ceará fizeram um primeiro tempo muito ruim.

O tricolor paulista resumiu à uma bola na trave do Ceará o resultado final de suas ações ofensivas.

O alvinegro foi excessivamente defensivo. Alguns lampejos de Galeano, sumiço de Paula Baya e Pedro Raul isolado entre dois zagueiros.

O Ceará alijou o São Paulo, mas não jogou.

Com 1 minuto da segunda fase, Ferreirinha anunciou um segundo tempo mais animado. Acertou uma bola na trave do Ceará.

O alvinegro voltou para a segunda fase com Pedro Henrique no lugar de Paulo Baya.

O São Paulo ganhou mais volume e jogadas aéreas. Passou a lhe faltar cérebro.

O Ceará, no jeito que acha melhor de jogar, segurou a onda na marcação e aguardou os espaços para o contra-ataque.

Aos 11 minutos, Pedro Henrique e Matheus Bahia tramaram, Alisson cortou errado e o ponteiro marcou o gol que deu a vitória ao Ceará.

Aos 27, Condé substituiu Lourenço e Dieguinho, colocando Zanoceli e Sobral.

Aos 42, Pedro Raul perdeu a chance de assinalar o segundo gol do Ceará. Pareceu estar impedido.

E o São Paulo ainda se livrou de tomar um gol, resultado de um pênalti "Mandrake" marcado de Sabino sobre Guilherme. O juiz voltou atrás.

O Ceará foi mais consciente e organizado no seu jeito de jogar. O São Paulo fez muita fumaça para pouco fogo.

O alvinegro venceu pela primeira vez o São Paulo em seus domínios.