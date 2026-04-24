Derrota do Ceará por 2 a 1 deixa esperança para segundo jogo
Confira a coluna desta sexta-feira (24) do comentarista Wilton Bezerra
O Atlético-MG teve o controle do jogo na fase inicial, mas não chegou a "machucar" o Ceara.
O time mineiro só passou a criar oportunidades reais depois que quase meia hora de jogo.
O Ceará fez uma linha de cinco defensores, com dois meio-campistas à frente.
Os três atacantes, bastante distantes das linhas recuadas, ajudaram na marcação.
Cassierra, aos 44 minutos, marcou o primeiro gol atleticano.
No segundo tempo, o Ceará fez entrar Vina e Fernandinho, logo aos 8 minutos.
O Atlético já não tinha um volume de jogo como na primeira etapa, quando o Ceará empatou.
A trama entre Fernandinho e Gustavo Prado foi pra lá de preciosa. Wendel guardou com categoria.
Pena que pouco tempo depois o Atlético marcou o segundo gol.
O alvinegro esbarrou nas naturais limitações e o Atlético, mesmo não jogando bem, logrou mais oportunidades de gol.
A vitória sem folga do Atlético abre esperança para o segundo jogo no Castelão.