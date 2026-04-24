Derrota do Ceará por 2 a 1 deixa esperança para segundo jogo

O Atlético-MG teve o controle do jogo na fase inicial, mas não chegou a "machucar" o Ceara.

O time mineiro só passou a criar oportunidades reais depois que quase meia hora de jogo.

O Ceará fez uma linha de cinco defensores, com dois meio-campistas à frente.

Os três atacantes, bastante distantes das linhas recuadas, ajudaram na marcação.

Cassierra, aos 44 minutos, marcou o primeiro gol atleticano.

No segundo tempo, o Ceará fez entrar Vina e Fernandinho, logo aos 8 minutos.

O Atlético já não tinha um volume de jogo como na primeira etapa, quando o Ceará empatou.

A trama entre Fernandinho e Gustavo Prado foi pra lá de preciosa. Wendel guardou com categoria.

Pena que pouco tempo depois o Atlético marcou o segundo gol.

O alvinegro esbarrou nas naturais limitações e o Atlético, mesmo não jogando bem, logrou mais oportunidades de gol.